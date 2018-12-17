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Українські заробітчани заробили
майже у 1,5 рази більше,...

Українські заробітчани заробили майже у 1,5 рази більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:07

Українські заробітчани заробили майже у 1,5 рази більше,...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом першої половини 2018 року обсяг зарплат, які українці отримали за кордоном, збільшився на 43%.

Дивися повний текст Українські заробітчани заробили майже у 1,5 рази більше, проте трудова міграція уповільнюється — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:07

Там не рынок насыщается заробитчанами, то ВНЖшниками он насыщается. Безвозвратно потерянные рабочие руки Украины.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:23

Интересно получается, олени из нбу знают сколько я зарабатываю, а поляки нет. Тут премию нада давать
balu__06
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