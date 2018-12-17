Протягом першої половини 2018 року обсяг зарплат, які українці отримали за кордоном, збільшився на 43%.
Дивися повний текст Українські заробітчани заробили майже у 1,5 рази більше, проте трудова міграція уповільнюється — НБУ.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:07
Українські заробітчани заробили майже у 1,5 рази більше,...
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Дивися повний текст Українські заробітчани заробили майже у 1,5 рази більше, проте трудова міграція уповільнюється — НБУ.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:07
Там не рынок насыщается заробитчанами, то ВНЖшниками он насыщается. Безвозвратно потерянные рабочие руки Украины.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:23
Интересно получается, олени из нбу знают сколько я зарабатываю, а поляки нет. Тут премию нада давать
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