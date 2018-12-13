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Кабмін розділив ДФС на
податкову і митну служби

Кабмін розділив ДФС на податкову і митну служби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:08

Кабмін розділив ДФС на податкову і митну служби

Пропонуємо до обговорення:
Реформа ДФС створить основу для демілітаризації податкових органів, упевнені в Кабміні.

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