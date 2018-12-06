RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк хоче створити
реєстр публічних осіб

Нацбанк хоче створити реєстр публічних осіб
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:21

Нацбанк хоче створити реєстр публічних осіб

Пропонуємо до обговорення:
Створення реєстру публічних осіб дозволить банкам більш ефективно ідентифікувати РЕР.

Дивися повний текст Нацбанк хоче створити реєстр публічних осіб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86243
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Саудівська Аравія хоче скоротити постачання нафти до США...
R2 » П'ят 14 гру, 2018 11:02
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 11:02
maestro71
Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний...
R2 » П'ят 07 гру, 2018 10:16
9 409
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 22:37
vitaliygoodlife
Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним...
R2 » Сер 05 гру, 2018 23:47
9 358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 19:20
bondvovanchyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65379)
18.12.2018 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.