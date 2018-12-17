|
|
|
"Порше Україна" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Порше Україна", офіційний імпортер автомобілів Volkswagen, Audi і SEAT, в зв'язку з законодавчими змінами щодо зниження ставок акцизного податку на автомобілі знизило ціни на нові Volkswagen і Audi.
Дивися повний текст \"Порше Україна\" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після зниження акцизів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86243
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26
Тут б*** не хотят растамаживать за 2000$, а вы о новых авто по 100 000$...
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1389
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|