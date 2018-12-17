RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Порше Україна" зменшила
ціни на Volkswagen і Audi після...

"Порше Україна" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26

"Порше Україна" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Порше Україна", офіційний імпортер автомобілів Volkswagen, Audi і SEAT, в зв'язку з законодавчими змінами щодо зниження ставок акцизного податку на автомобілі знизило ціни на нові Volkswagen і Audi.

Дивися повний текст \"Порше Україна\" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після зниження акцизів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86244
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26

Тут б*** не хотят растамаживать за 2000$, а вы о новых авто по 100 000$...
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:50

Вот, кто является главным выгодополучателем от сниженных акцизов - бедные покупатели тачек за $70к+. Фактически, бюджет теряет немалые деньги от поступлений с предэлитных (3...4... литров двигателя) автомобилей, покупаемых новыми. Евробляхи такие потери не компенсируют (разве на начальном этапе, в первые месяцы).
forumreader
 
Повідомлень: 1492
З нами з: 09.09.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bmchyzh, dusenko4 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У розмитненні деяких "євроблях" немає економічного сенсу...
R2 » Вів 18 гру, 2018 17:27
3 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 18:45
vivozlomakievua
Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
R2 » Вів 18 гру, 2018 11:49
6 150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 18:36
nik1
Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 17 гру, 2018 12:15
47 2529
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 17:58
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.