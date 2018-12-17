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"Порше Україна" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Порше Україна", офіційний імпортер автомобілів Volkswagen, Audi і SEAT, в зв'язку з законодавчими змінами щодо зниження ставок акцизного податку на автомобілі знизило ціни на нові Volkswagen і Audi.
Дивися повний текст \"Порше Україна\" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після зниження акцизів
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R2
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26
Тут б*** не хотят растамаживать за 2000$, а вы о новых авто по 100 000$...
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Omega
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:50
Вот, кто является главным выгодополучателем от сниженных акцизов - бедные покупатели тачек за $70к+. Фактически, бюджет теряет немалые деньги от поступлений с предэлитных (3...4... литров двигателя) автомобилей, покупаемых новыми. Евробляхи такие потери не компенсируют (разве на начальном этапе, в первые месяцы).
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:52
Omega
Спрос на машины over 100000$ был всегда, независимо от того какие там дела с б***...
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dusenko4
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