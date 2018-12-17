Про це повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст У розмитненні деяких \"євроблях\" немає економічного сенсу - Мінфін.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:27
У розмитненні деяких "євроблях" немає економічного сенсу...
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Дивися повний текст У розмитненні деяких \"євроблях\" немає економічного сенсу - Мінфін.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:27
Их завозили чтобы не растамаживать. Неужели это не понятно? Люди потратили определенную сумм денег на авто. Больше тратить они не собираются.
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