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У розмитненні деяких "євроблях"
немає економічного сенсу...

У розмитненні деяких "євроблях" немає економічного сенсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:27

У розмитненні деяких "євроблях" немає економічного сенсу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст У розмитненні деяких \"євроблях\" немає економічного сенсу - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:27

Их завозили чтобы не растамаживать. Неужели это не понятно? Люди потратили определенную сумм денег на авто. Больше тратить они не собираются.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:12

Смешной чувак. Кто же будет тратить бензин на вывоз
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:45

Да владельцам евроблях плевать на законы, тем более когда всем в Украине на них плевать, президент тому пример.
Мусора не смогут все 630 тысяч авто изъять. Так что ездите дальше и не парьтесь.
vivozlomakievua
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:13

vivozlomakievua
Спати можна спокійно, якщо знаєш, що саме твою євробляху не заберуть
taras_orel
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