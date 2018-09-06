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В Україні ввели штрафи
за цькування в школі

В Україні ввели штрафи за цькування в школі
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29

В Україні ввели штрафи за цькування в школі

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 18 грудня, 228 голосами ухвалила законопроект щодо протидії буллінгу (цькуванню) в школах і ввела штрафи за адміністративну відповідальність за нього.

Дивися повний текст В Україні ввели штрафи за цькування в школі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29

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straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:55

В Україні ввели штрафи за цькування в школі

А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
bmchyzh
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:58

Re: В Україні ввели штрафи за цькування в школі

Теперь ботаны расправят крылья, а у преподавателей появится повод травли неугодных учеников.
Где то пару недель назад классуха вызвала несколько родителей в школу за то что ученики назвали товарища воробьем, потому что у него прическа была похожа на воробья. Назвали воробьем и все весело посмеялись. Смеялся даже сам воробей со своей прической. Вот только классухе это показалось не смешно и вызвала родаков самых сильно смеющихся. Родаки конечно покрутили пальцем у виска, но при этом законе у училки есть повод подлизать. А подлизывает охотно и часто.
Ребята из класса все были в шоке. Говорят на нас Сталина нет. Оказывается его внуки совсем рядом с нами.
Малой сейчас спит после школы, проснется нужно будет рассказать и объяснить как не подставиться на ровном месте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:04

  bmchyzh написав:А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.

Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?
p_a_l
 
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