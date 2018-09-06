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В Україні ввели штрафи за цькування в школі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 18 грудня, 228 голосами ухвалила законопроект щодо протидії буллінгу (цькуванню) в школах і ввела штрафи за адміністративну відповідальність за нього.
Дивися повний текст В Україні ввели штрафи за цькування в школі
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R2
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29
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straponesa
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:55
А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
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bmchyzh
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:58
Теперь ботаны расправят крылья, а у преподавателей появится повод травли неугодных учеников.
Где то пару недель назад классуха вызвала несколько родителей в школу за то что ученики назвали товарища воробьем, потому что у него прическа была похожа на воробья. Назвали воробьем и все весело посмеялись. Смеялся даже сам воробей со своей прической. Вот только классухе это показалось не смешно и вызвала родаков самых сильно смеющихся. Родаки конечно покрутили пальцем у виска, но при этом законе у училки есть повод подлизать. А подлизывает охотно и часто.
Ребята из класса все были в шоке. Говорят на нас Сталина нет. Оказывается его внуки совсем рядом с нами.
Малой сейчас спит после школы, проснется нужно будет рассказать и объяснить как не подставиться на ровном месте.
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p_a_l
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Додано: Вів 18 гру, 2018 19:04
bmchyzh написав:
А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?
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p_a_l
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