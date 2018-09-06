В Україні ввели штрафи за цькування в школі

Додано: Вів 18 гру, 2018 23:49

p_a_l написав: bmchyzh написав: А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора. А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.

Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет? Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?

буллинг

деяния участников образовательного процесса

психологическом

совершаемые в отношении

лица или таким лицом

относительно других участников образовательного процесса

мог быть

или

вред психическому

здоровью

Ха. Да там палка, с такими двумя концами сразу, что ого-гоМожно при желании трактовать что угодно как угодно.Закон должен давать однозначную трактовку понятия, а здесь что понаписали?– это, которые, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций,малолетнего или несовершеннолетнего, в результате чегобыл причиненили физическомупотерпевшего.Это ж идиотизм. Что это за...? Может быть, а может и не быть... причинен или не причинен... возможно...Как можно доказать, что МОГ БЫТЬ причинен вред психическому здоровью? Ведь только если причинен, и то это надо еще пройти мед.экспертизу, которая может установить такой факт.Да и админ.штраф можно накладывать только через суд. А в судах и так сейчас полный швах и без этого...Короче, теперь не только учителя и администрация школы смогут прикопаться к любому неугодному ученику (и родителю), но и у родители, особенно те, кого много бабла и связей, а так же больной фантазии - к учителю и школе, мол, "гнобят" мое чадо "психику травмируют плохими оценками и домашними заданиями"Когда то был учебно-процесс и именно школа отвечала за ученика и то что с ним в ней происходит - и это ведь логично.Теперь, уже традиционно, государство самоустранилось и все проблемы воспитания повесило на родителей. Умыло руки. Молодца, че уж там