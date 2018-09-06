В Україні ввели штрафи за цькування в школі

p_a_l написав: bmchyzh написав:
А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?
Ха. Да там палка, с такими двумя концами сразу, что ого-го
Можно при желании трактовать что угодно как угодно.
Закон должен давать однозначную трактовку понятия, а здесь что понаписали? буллинг – это деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.
Это ж идиотизм. Что это за...? Может быть, а может и не быть... причинен или не причинен... возможно...
Как можно доказать, что МОГ БЫТЬ причинен вред психическому здоровью? Ведь только если причинен, и то это надо еще пройти мед.экспертизу, которая может установить такой факт.
Да и админ.штраф можно накладывать только через суд. А в судах и так сейчас полный швах и без этого...
Короче, теперь не только учителя и администрация школы смогут прикопаться к любому неугодному ученику (и родителю), но и у родители, особенно те, кого много бабла и связей, а так же больной фантазии - к учителю и школе, мол, "гнобят" мое чадо "психику травмируют плохими оценками и домашними заданиями"
Когда то был учебно-воспитательный
процесс и именно школа отвечала за ученика и то что с ним в ней происходит - и это ведь логично.
Теперь, уже традиционно, государство самоустранилось и все проблемы воспитания повесило на родителей. Умыло руки. Молодца, че уж там