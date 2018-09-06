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В Україні ввели штрафи
за цькування в школі

В Україні ввели штрафи за цькування в школі
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29

В Україні ввели штрафи за цькування в школі

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 18 грудня, 228 голосами ухвалила законопроект щодо протидії буллінгу (цькуванню) в школах і ввела штрафи за адміністративну відповідальність за нього.

Дивися повний текст В Україні ввели штрафи за цькування в школі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29

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straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:55

В Україні ввели штрафи за цькування в школі

А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
bmchyzh
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:58

Re: В Україні ввели штрафи за цькування в школі

Теперь ботаны расправят крылья, а у преподавателей появится повод травли неугодных учеников.
Где то пару недель назад классуха вызвала несколько родителей в школу за то что ученики назвали товарища воробьем, потому что у него прическа была похожа на воробья. Назвали воробьем и все весело посмеялись. Смеялся даже сам воробей со своей прической. Вот только классухе это показалось не смешно и вызвала родаков самых сильно смеющихся. Родаки конечно покрутили пальцем у виска, но при этом законе у училки есть повод подлизать. А подлизывает охотно и часто.
Ребята из класса все были в шоке. Говорят на нас Сталина нет. Оказывается его внуки совсем рядом с нами.
Малой сейчас спит после школы, проснется нужно будет рассказать и объяснить как не подставиться на ровном месте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:04

  bmchyzh написав:А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.

Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:35

Re: В Україні ввели штрафи за цькування в школі

  p_a_l написав:Или такого в нашем обществе нет?
а вы не сдайте "добровольного" побора на нужды класса и узнаете)))... вот у меня сейчас "учителям на НГ" собирают например. Причем не сами они а "родительский комитет школы"...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:49

  p_a_l написав:
  bmchyzh написав:А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.

Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?


Ха. Да там палка, с такими двумя концами сразу, что ого-го 8)

Можно при желании трактовать что угодно как угодно.
Закон должен давать однозначную трактовку понятия, а здесь что понаписали?

буллинг – это деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Это ж идиотизм. Что это за...? Может быть, а может и не быть... причинен или не причинен... возможно... :roll:

Как можно доказать, что МОГ БЫТЬ причинен вред психическому здоровью? Ведь только если причинен, и то это надо еще пройти мед.экспертизу, которая может установить такой факт.
Да и админ.штраф можно накладывать только через суд. А в судах и так сейчас полный швах и без этого...

Короче, теперь не только учителя и администрация школы смогут прикопаться к любому неугодному ученику (и родителю), но и у родители, особенно те, кого много бабла и связей, а так же больной фантазии - к учителю и школе, мол, "гнобят" мое чадо "психику травмируют плохими оценками и домашними заданиями" :mrgreen:

Когда то был учебно-воспитательный процесс и именно школа отвечала за ученика и то что с ним в ней происходит - и это ведь логично.
Теперь, уже традиционно, государство самоустранилось и все проблемы воспитания повесило на родителей. Умыло руки. Молодца, че уж там :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:50

EKO Вчера нам на родительском собрании в "школе" напомнили:
1. Что у нас по новому закону уже с 1 сентября нет школ, а есть "навчальний заклад".
2. Что учетилей уже тоже нет, а есть Ля-ля-ля консультант(не помню как называеться).
3 Что в "школе" нечему не обязаны учить, а должны "надавать консультаційні послуги"
:D :D :D
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:27

  romiks2009 написав:EKO Вчера нам на родительском собрании в "школе" напомнили:
1. Что у нас по новому закону уже с 1 сентября нет школ, а есть "навчальний заклад".
2. Что учетилей уже тоже нет, а есть Ля-ля-ля консультант(не помню как называеться).
3 Что в "школе" нечему не обязаны учить, а должны "надавать консультаційні послуги"
:D :D :D

Современная школа никого не учит. Современная школа дает задания, консультирует и контролирует знания. Ребенок приобретает знания выполняя задания.
Поэтому в современную школу не обязательно ходить, можно спокойно обучатся и на дому.
p.s.
Закон подходит. Сейчас на ребенка могут воздействовать только родители. Штраф возможно будет стимулом для родителей. Только необходимо чтобы суд принимал видеофиксацию с мобильного телефона, как доказательство.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:46

  cannabis_ua написав:Закон подходит. Сейчас на ребенка могут воздействовать только родители. Штраф возможно будет стимулом для родителей. Только необходимо чтобы суд принимал видеофиксацию с мобильного телефона, как доказательство.

запретят мобилки, и делов то.
закон в целом поддерживаю, только бы разъяснили по поводу доказательной базы, не забывая про презумпцию невиновности и т.д.
надо не забывать и обратную сторону медали - зачастую самые наглые ученички тролят учителей, кто защитит учителей?
sequence
 
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