|
|
|
В Україні ввели штрафи за цькування в школі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 18 грудня, 228 голосами ухвалила законопроект щодо протидії буллінгу (цькуванню) в школах і ввела штрафи за адміністративну відповідальність за нього.
Дивися повний текст В Україні ввели штрафи за цькування в школі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86247
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:29
Будет весело! И казну наполнит!
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:55
А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
-
bmchyzh
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 26.01.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:58
Теперь ботаны расправят крылья, а у преподавателей появится повод травли неугодных учеников.
Где то пару недель назад классуха вызвала несколько родителей в школу за то что ученики назвали товарища воробьем, потому что у него прическа была похожа на воробья. Назвали воробьем и все весело посмеялись. Смеялся даже сам воробей со своей прической. Вот только классухе это показалось не смешно и вызвала родаков самых сильно смеющихся. Родаки конечно покрутили пальцем у виска, но при этом законе у училки есть повод подлизать. А подлизывает охотно и часто.
Ребята из класса все были в шоке. Говорят на нас Сталина нет. Оказывается его внуки совсем рядом с нами.
Малой сейчас спит после школы, проснется нужно будет рассказать и объяснить как не подставиться на ровном месте.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1611
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:04
bmchyzh написав:
А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1611
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:35
p_a_l написав:
Или такого в нашем обществе нет?
а вы не сдайте "добровольного" побора на нужды класса и узнаете)))... вот у меня сейчас "учителям на НГ" собирают например. Причем не сами они а "родительский комитет школы"...
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 773
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:49
p_a_l написав: bmchyzh написав:
А до цього часу було сумно.Створили щось на зразок "дідівщини" в армії. Батьки і вчителі не несли ніякої матеріальної відповідальності. Тепер задумаються. Давно пора.
Да. Конечно. Особенно если травлю ведут сами учителя. Или такого в нашем обществе нет?
Ха. Да там палка, с такими двумя концами сразу, что ого-го
Можно при желании трактовать что угодно как угодно.
Закон должен давать однозначную трактовку понятия, а здесь что понаписали? буллинг – это деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.
Это ж идиотизм. Что это за...? Может быть, а может и не быть... причинен или не причинен... возможно...
Как можно доказать, что МОГ БЫТЬ причинен вред психическому здоровью? Ведь только если причинен, и то это надо еще пройти мед.экспертизу, которая может установить такой факт.
Да и админ.штраф можно накладывать только через суд. А в судах и так сейчас полный швах и без этого...
Короче, теперь не только учителя и администрация школы смогут прикопаться к любому неугодному ученику (и родителю), но и у родители, особенно те, кого много бабла и связей, а так же больной фантазии - к учителю и школе, мол, "гнобят" мое чадо "психику травмируют плохими оценками и домашними заданиями"
Когда то был учебно-воспитательный
процесс и именно школа отвечала за ученика и то что с ним в ней происходит - и это ведь логично.
Теперь, уже традиционно, государство самоустранилось и все проблемы воспитания повесило на родителей. Умыло руки. Молодца, че уж там
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2791 раз.
- Подякували: 1619 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 19 гру, 2018 00:50
EKO
Вчера нам на родительском собрании в "школе" напомнили:
1. Что у нас по новому закону уже с 1 сентября нет школ, а есть "навчальний заклад".
2. Что учетилей уже тоже нет, а есть Ля-ля-ля консультант(не помню как называеться).
3 Что в "школе" нечему не обязаны учить, а должны "надавать консультаційні послуги"
-
romiks2009
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 07.11.13
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:27
romiks2009 написав:EKO
Вчера нам на родительском собрании в "школе" напомнили:
1. Что у нас по новому закону уже с 1 сентября нет школ, а есть "навчальний заклад".
2. Что учетилей уже тоже нет, а есть Ля-ля-ля консультант(не помню как называеться).
3 Что в "школе" нечему не обязаны учить, а должны "надавать консультаційні послуги"
Современная школа никого не учит. Современная школа дает задания, консультирует и контролирует знания. Ребенок приобретает знания выполняя задания.
Поэтому в современную школу не обязательно ходить, можно спокойно обучатся и на дому.
p.s.
Закон подходит. Сейчас на ребенка могут воздействовать только родители. Штраф возможно будет стимулом для родителей. Только необходимо чтобы суд принимал видеофиксацию с мобильного телефона, как доказательство.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2699
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:46
cannabis_ua написав:
Закон подходит. Сейчас на ребенка могут воздействовать только родители. Штраф возможно будет стимулом для родителей. Только необходимо чтобы суд принимал видеофиксацию с мобильного телефона, как доказательство.
запретят мобилки, и делов то.
закон в целом поддерживаю, только бы разъяснили по поводу доказательной базы, не забывая про презумпцию невиновности и т.д.
надо не забывать и обратную сторону медали - зачастую самые наглые ученички тролят учителей, кто защитит учителей?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1594
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|