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В Україні ввели штрафи
за цькування в школі

В Україні ввели штрафи за цькування в школі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:19

Очень нужный закон! Я родитель ребенка которого гнобили сначала одноклассники, потом преподаватель, путем того, что не замечал этого издевательства. А родители похожие, на p_a_l, у которого "ботаны расправят крылья" и "классуха", оставались сухими. Естественно не здавая "добровольные" взносы на поздравление этого преподователя, родители, которые зарабатывали оценки своим детям заискиванием перед преподавателем, ополчились против нас. Какая в такой ситуации может получится "доказательная база"? Вряд ли. Дети ничего не видели, преподаватель естественно, и родители подключаться. У каждого будут свои мотивы ничего не видеть. Закон нужный и даже очень. Пока у самого нет понимания, как он будет реализован даже приминимо к ситуации в которой были мы. Я занимаюсь надлежащим воспитанием своего ребенка и мне не нужно идти объяснять ему "как не подставиться".
pv1673
 
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