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Гройсман назвав п'ять пріоритетів для Кабміну на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів визначив п'ять пріоритетних напрямків роботи в 2019 році, серед яких економічне зростання, ефективне державне управління, розвиток людського капіталу, боротьба з корупцією та безпека і оборона України.
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