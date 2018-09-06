Будуть застосовуватися вікові коефіцієнти.
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19
В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19
В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:43
В частной больнице дешевле лечится и качество будет не хуже немецкого.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:07
А что, статью Конституции уже поменяли?
При любых юридических разборках Конституция - истина в последней инстанции
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