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В Україні затвердили тарифи
на оплату послуг первинної...

В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19

В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...

Пропонуємо до обговорення:
Будуть застосовуватися вікові коефіцієнти.

Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19

В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:43

  link654 написав:В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.


В частной больнице дешевле лечится и качество будет не хуже немецкого.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:07

А что, статью Конституции уже поменяли?
При любых юридических разборках Конституция - истина в последней инстанции.
К примеру:
Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".
Дедуля роется по карманам, не находит искомую сумму и уходит домой.
Дома звонит деткам в Киев и жалуется на несправедливость. Те приезжают на следующий день, а дедуля уже склеил ласты от пневмонии. Зять оказывается юристом а дочка журналисткой - и процесс "МОЗ против Конституции" прогремит на всю страну
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 18 гру, 2018 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:14

Ну якщо держава скидає з себе соціальні функції, тоді чому вона вимагає сплачувати податки.
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