Будуть застосовуватися вікові коефіцієнти.
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19
В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19
В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:43
В частной больнице дешевле лечится и качество будет не хуже немецкого.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:07
А что, статью Конституции уже поменяли?
При любых юридических разборках Конституция - истина в последней инстанции.
К примеру:
Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".
Дедуля роется по карманам, не находит искомую сумму и уходит домой.
Дома звонит деткам в Киев и жалуется на несправедливость. Те приезжают на следующий день, а дедуля уже склеил ласты от пневмонии. Зять оказывается юристом а дочка журналисткой - и процесс "МОЗ против Конституции" прогремит на всю страну
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 18 гру, 2018 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:14
Ну якщо держава скидає з себе соціальні функції, тоді чому вона вимагає сплачувати податки.
|