В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...

Додано: Вів 18 гру, 2018 19:43

link654 написав: В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.



В частной больнице дешевле лечится и качество будет не хуже немецкого.

