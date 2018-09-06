RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні затвердили тарифи
на оплату послуг первинної...

В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19

В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...

Пропонуємо до обговорення:
Будуть застосовуватися вікові коефіцієнти.

Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19

В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.
link654
 
Повідомлень: 625
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:43

  link654 написав:В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.


В частной больнице дешевле лечится и качество будет не хуже немецкого.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 30.10.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:07

А что, статью Конституции уже поменяли?
При любых юридических разборках Конституция - истина в последней инстанции.
К примеру:
Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".
Дедуля роется по карманам, не находит искомую сумму и уходит домой.
Дома звонит деткам в Киев и жалуется на несправедливость. Те приезжают на следующий день, а дедуля уже склеил ласты от пневмонии. Зять оказывается юристом а дочка журналисткой - и процесс "МОЗ против Конституции" прогремит на всю страну
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 18 гру, 2018 20:16, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7618
З нами з: 30.11.11
Подякував: 761 раз.
Подякували: 1817 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:09

  antey1969 написав:К примеру:
Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".


К примеру в США, где вся медицина платная, дедушке сделают и рентген и пропишут лечение (разве, что придется подписать договор на оказание услуг), а потом выставят счет. Как этот счет дедушка будет оплачивать - не проблема врача или больницы, этим коллекторы будут заниматься.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 30.10.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:33

  AlifeSoft написав:
  antey1969 написав:К примеру:
Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".


К примеру в США, где вся медицина платная, дедушке сделают и рентген и пропишут лечение (разве, что придется подписать договор на оказание услуг), а потом выставят счет. Как этот счет дедушка будет оплачивать - не проблема врача или больницы, этим коллекторы будут заниматься.


К примеру в США Конституция - это их священная корова. И за ее нарушение - ТЮРЬМА даже для президента.

И в Конституции США НЕ записано, что:

Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование

Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико - санитарных и оздоровительно - профилактических программ.

Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.


А у нас - записано.
И не супрун - гражданке США, а не Украины, отменять Конституцию. Эта аферистка, уже скоро, или убежит, как яреська, или точно за это сядет, а нам еще надо дальше жить 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2791 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:40

  EKO написав:И в Конституции США НЕ записано, что:


По Конституции мы вообще в раю живем, те же США просятся в Украину на правах автономного округа. Вот только нужно различать социальный популизм и объективную реальность выраженную в денежных знаках. Объективная реальность позволяет вам за те средства померить температуру и выписать аспирин, на остальное денег нет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 30.10.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:30

  AlifeSoft написав:
  EKO написав:И в Конституции США НЕ записано, что:


По Конституции мы вообще в раю живем, те же США просятся в Украину на правах автономного округа. Вот только нужно различать социальный популизм и объективную реальность выраженную в денежных знаках. Объективная реальность позволяет вам за те средства померить температуру и выписать аспирин, на остальное денег нет.

если государство кладет с прибором на закон по причине "нет денег", то и гражданин тоже вправе это сделать по той же причине? а потом - откуда столько евробл..еров, зарплат в конвертах, магнитов на счетчиках и т.д.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5388 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:13

  RomanTik написав:если государство кладет с прибором на закон по причине "нет денег", то и гражданин тоже вправе это сделать по той же причине? а потом - откуда столько евробл..еров, зарплат в конвертах, магнитов на счетчиках и т.д.

Принципиально магниты на счетчики не кладу, хотя магнитом останавливаются.
Ну и потребление холодной воды 12-15 кубов на троих, стоит бойлер. Все у меня спрашивают - а че так много?
Потому что не ворую.
p_a_l
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають...
R2 » Сер 19 гру, 2018 13:13
0 13
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 13:13
R2
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ" 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 06 вер, 2018 20:38
71 5136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 12:38
Джон
В Україні ввели штрафи за цькування в школі 1, 2
R2 » Вів 18 гру, 2018 18:29
11 512
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 12:12
M-A-X

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65424)
19.12.2018 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.