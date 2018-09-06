Будуть застосовуватися вікові коефіцієнти.
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19
В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:19
В Германии за медстраховку работающий платит более 1900 евро в год и столько же платит работодатель. А потом удивляются почему нельзя сравнивать немецкую и украинскую медицину. Если в Украине заключить частную медстразовку за такую сумму, то уровень обслуживания будет не хуже немецкого.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:43
В частной больнице дешевле лечится и качество будет не хуже немецкого.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:07
А что, статью Конституции уже поменяли?
При любых юридических разборках Конституция - истина в последней инстанции.
К примеру:
Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".
Дедуля роется по карманам, не находит искомую сумму и уходит домой.
Дома звонит деткам в Киев и жалуется на несправедливость. Те приезжают на следующий день, а дедуля уже склеил ласты от пневмонии. Зять оказывается юристом а дочка журналисткой - и процесс "МОЗ против Конституции" прогремит на всю страну
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 18 гру, 2018 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:09
К примеру в США, где вся медицина платная, дедушке сделают и рентген и пропишут лечение (разве, что придется подписать договор на оказание услуг), а потом выставят счет. Как этот счет дедушка будет оплачивать - не проблема врача или больницы, этим коллекторы будут заниматься.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 19 гру, 2018 00:33
К примеру в США Конституция - это их священная корова. И за ее нарушение - ТЮРЬМА даже для президента.
И в Конституции США НЕ записано, что:
Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование
Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико - санитарных и оздоровительно - профилактических программ.
Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.
А у нас - записано.
И не супрун - гражданке США, а не Украины, отменять Конституцию. Эта аферистка, уже скоро, или убежит, как яреська, или точно за это сядет, а нам еще надо дальше жить
Додано: Сер 19 гру, 2018 00:40
По Конституции мы вообще в раю живем, те же США просятся в Украину на правах автономного округа. Вот только нужно различать социальный популизм и объективную реальность выраженную в денежных знаках. Объективная реальность позволяет вам за те средства померить температуру и выписать аспирин, на остальное денег нет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:30
если государство кладет с прибором на закон по причине "нет денег", то и гражданин тоже вправе это сделать по той же причине? а потом - откуда столько евробл..еров, зарплат в конвертах, магнитов на счетчиках и т.д.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:13
Принципиально магниты на счетчики не кладу, хотя магнитом останавливаются.
Ну и потребление холодной воды 12-15 кубов на троих, стоит бойлер. Все у меня спрашивают - а че так много?
Потому что не ворую.
|