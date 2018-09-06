В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...

EKO написав:

AlifeSoft написав: antey1969 написав: К примеру:

Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить". К примеру:Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".



К примеру в США, где вся медицина платная, дедушке сделают и рентген и пропишут лечение (разве, что придется подписать договор на оказание услуг), а потом выставят счет. Как этот счет дедушка будет оплачивать - не проблема врача или больницы, этим коллекторы будут заниматься. в США, где вся медицина платная, дедушке сделают и рентген и пропишут лечение (разве, что придется подписать договор на оказание услуг), а потом выставят счет. Как этот счет дедушка будет оплачивать - не проблема врача или больницы, этим коллекторы будут заниматься.

Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь

В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно

в США Конституция - это их священная корова. И за ее нарушение - ТЮРЬМА даже для президента.И в Конституции СШАзаписано, что:Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхованиеи медицинское страхование.Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико - санитарных и оздоровительно - профилактических программ.Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания.; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.А у нас - записано.И не супрун - гражданке США, а не Украины, отменять Конституцию. Эта аферистка, уже скоро, или убежит, как яреська, или точно за это сядет, а нам еще надо дальше жить