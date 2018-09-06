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В Україні затвердили тарифи
на оплату послуг первинної...

В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:26

Re: В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної..

  antey1969 написав:Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".

заключает декларацию с терапевтом, к которому пришёл, и не платит!
в чём проблема?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:38

  Pegasmaster написав:
  antey1969 написав:Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".

заключает декларацию с терапевтом, к которому пришёл, и не платит!
в чём проблема?


В мозгах тех, кто копируют эти глупости из методички...
LEXX
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:56

  EKO написав:не Супрун - громадянці США, а не України

Вона громадянка України.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:11

  0mage0 написав:
  EKO написав:не Супрун - громадянці США, а не України

Вона громадянка України.


Когда успела поменять? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:13

  p_a_l написав:
  RomanTik написав:если государство кладет с прибором на закон, то и граждане ...
...а потом - откуда столько евробл.., ЗП в конвертах, магнитов на счетчиках итд

Принципиально магниты не кладу.
Ну и потребление воды 12-15 кубов на троих. Все спрашивают -че так много? Потому что не ворую.

все равно это мегаперебор (я контролирую показания в нескольких квартирах, своей семьи и в управлении) поверьте счетчики, что ли.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:15

  Ratatui написав:Коли встигла поміняти?

11 липня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:20

  0mage0 написав:
  Ratatui написав:Коли встигла поміняти?

11 липня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.


Принятие в украинское это не автоматический выход из американского. Она свое бабло сбреет и назад с Марком в родной Бостон укатит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:26

  Ratatui написав:Ухвалення в українське це не автоматичний вихід з американського. Вона своє бабло збриє і назад з Марком в рідній Бостон укатит.

Стверджувалося
Супрун - громадянці США, а не України

Я написав, що вона громадянка України, отже твердження неправдиве принаймні в частині відсутності громадянства України.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:33

  EKO написав:
  AlifeSoft написав:
  antey1969 написав:К примеру:
Обращается одинокий старичек-пенс с кашлем и температурой по месту жительства. Ему - "ля-ля, тополя, Вы не зарегистрированы у нашего терапевта, а потому за рентген Вам придется заплатить".


К примеру в США, где вся медицина платная, дедушке сделают и рентген и пропишут лечение (разве, что придется подписать договор на оказание услуг), а потом выставят счет. Как этот счет дедушка будет оплачивать - не проблема врача или больницы, этим коллекторы будут заниматься.


К примеру в США Конституция - это их священная корова. И за ее нарушение - ТЮРЬМА даже для президента.

И в Конституции США НЕ записано, что:

Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование

Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико - санитарных и оздоровительно - профилактических программ.

Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.


А у нас - записано.
И не супрун - гражданке США, а не Украины, отменять Конституцию. Эта аферистка, уже скоро, или убежит, как яреська, или точно за это сядет, а нам еще надо дальше жить 8)


с каких пор вы записались в зрадоботы? базовые мед услуги остаются бесплатными для населения, причем уже не надо будет давать "благодарности". тарифная сетка утверджена для рассчетов между доктором и государством. доктор будет отчитываться кого лечил и как, а государство за это будет ему платить. за медобеспечение выше базового, пациент доплачивает уже сам, тоже официально. все прозначно в реестрах. хорошая реформа, супрун молодец. не трещит как омелян, а дело делает, притом очень грамотно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:34

  Ratatui написав:
  0mage0 написав:
  Ratatui написав:Коли встигла поміняти?

11 липня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.


Принятие в украинское это не автоматический выход из американского. Она свое бабло сбреет и назад с Марком в родной Бостон укатит.


где доказательства, что она коррупционерка?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<12
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