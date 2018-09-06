В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...

trololo
Она миссионерка-альтруистка приехавшая на шарика развалить остатки медицины так как у шоколадных реформаторов за дележом таможен. заводов и пароходов просто руки не дотянулись до данной отрасли.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:09
trololo
Она миссионерка-альтруистка приехавшая на шарика развалить остатки медицины так как у шоколадных реформаторов за дележом таможен. заводов и пароходов просто руки не дотянулись до данной отрасли.
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:13
Так как в Украине на госслужбе не может быть двойного гражданства её дом как минимум США и она не может быть ни министром ни ио ни иа. Вся беда в трусливости и некомпетентности органов которые должны за этим следить.
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:26
Я раньше думал, что "мертвые души" в авторстве Гоголя это шедевр, но по сравнению с реформой от супрун "мертвые души - 2" это просто гениально, бюджет пилить можно бесконечно и безнаказано - здобули....
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