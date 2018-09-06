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В Україні затвердили тарифи
на оплату послуг первинної...

В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:09

trololo

Она миссионерка-альтруистка приехавшая на шарика развалить остатки медицины так как у шоколадных реформаторов за дележом таможен. заводов и пароходов просто руки не дотянулись до данной отрасли. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:13

  0mage0 написав:
  Ratatui написав:Ухвалення в українське це не автоматичний вихід з американського. Вона своє бабло збриє і назад з Марком в рідній Бостон укатит.

Стверджувалося
Супрун - громадянці США, а не України

Я написав, що вона громадянка України, отже твердження неправдиве принаймні в частині відсутності громадянства України.


Так как в Украине на госслужбе не может быть двойного гражданства её дом как минимум США и она не может быть ни министром ни ио ни иа. Вся беда в трусливости и некомпетентности органов которые должны за этим следить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:26

Я раньше думал, что "мертвые души" в авторстве Гоголя это шедевр, но по сравнению с реформой от супрун "мертвые души - 2" это просто гениально, бюджет пилить можно бесконечно и безнаказано - здобули....
lwa
 
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