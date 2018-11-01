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Немає контакту з чиновником,
немає можливості для...

Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57

Немає контакту з чиновником, немає можливості для...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про розвиток електронних державних послуг в Україні.

Дивися повний текст Немає контакту з чиновником, немає можливості для хабара, - Гройсман.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57

А с врачами как біть?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:28

Это он сейчас Саакашвили процитировал?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:47

  Grisha1 написав:А с врачами как біть?


Если бы вы заплатили 200 тыс грн в год за страховку (официально) в том же США, то за ваши жалкие 200 грн помощи врачу бы и не заикались.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:03

правильно -взятки только для своих, только для знакомых знакомых. Нечего подкупать чужим))
Juna
 
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