Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про розвиток електронних державних послуг в Україні.
Дивися повний текст Немає контакту з чиновником, немає можливості для хабара, - Гройсман.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57
Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Немає контакту з чиновником, немає можливості для хабара, - Гройсман.
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:47
Если бы вы заплатили 200 тыс грн в год за страховку (официально) в том же США, то за ваши жалкие 200 грн помощи врачу бы и не заикались.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:03
правильно -взятки только для своих, только для знакомых знакомых. Нечего подкупать чужим))
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