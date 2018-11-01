Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про розвиток електронних державних послуг в Україні.
Дивися повний текст Немає контакту з чиновником, немає можливості для хабара, - Гройсман.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:57
Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Немає контакту з чиновником, немає можливості для хабара, - Гройсман.
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:47
Если бы вы заплатили 200 тыс грн в год за страховку (официально) в том же США, то за ваши жалкие 200 грн помощи врачу бы и не заикались.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:03
правильно -взятки только для своих, только для знакомых знакомых. Нечего подкупать чужим))
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:55
Увы доходные места все с чиновниками, а электронные сервисы в основной массе "недопилены" и получить там информацию не представляется возможным.
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:44
Интересно почему после создания множества столь важных органов по борьбе с коррупцией она выросла? Потому, что создатели преследовали другую цель. Мало того, это деньги потраченные в пустую. Точно так и здесь. Громкие пустые декларации.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:05
какие показатели обьективные показатели того, что она выросла? в каких сферах? с чем сравниваете? или просто надо набросить на вентилятор по долгу службы?
когда бойко украл 400 млн на вышках - был низкий уровень коррупции, например? гройсман говорит о таких мелочах для пересичных - как електронные витяги на землю и недвижимость, регистрация, витяги по предприятиям, прописка, смены прав и паспорта и другие мелкие услуги, база истории авто, судебные реестры, проверки по налоговой и т.д.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:39
Если Бойко украл 400млн (чего?) ,то почему он до сих пор не сидит при таком бравом прокуроре как Юрик Луценко и всяких антикоррупционных прокурорчиках?
В игноре Kart, Sommer
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