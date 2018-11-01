Немає контакту з чиновником, немає можливості для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:05
shapo написав:
Если Бойко украл 400млн (чего?) ,то почему он до сих пор не сидит при таком бравом прокуроре как Юрик Луценко и всяких антикоррупционных прокурорчиках?
Тому що переписав вишки на кота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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