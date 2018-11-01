Тому що переписав вишки на кота.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:05
Re: Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
Тому що переписав вишки на кота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:07
Это что, такой юмор?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:16
Re: Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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