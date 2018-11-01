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Немає контакту з чиновником,
немає можливості для...

Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:05

Re: Немає контакту з чиновником, немає можливості для...

  shapo написав:Если Бойко украл 400млн (чего?) ,то почему он до сих пор не сидит при таком бравом прокуроре как Юрик Луценко и всяких антикоррупционных прокурорчиках?

Тому що переписав вишки на кота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:07

  lapay написав:
  shapo написав:Если Бойко украл 400млн (чего?) ,то почему он до сих пор не сидит при таком бравом прокуроре как Юрик Луценко и всяких антикоррупционных прокурорчиках?

Тому що переписав вишки на кота.

Это что, такой юмор?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:16

Re: Немає контакту з чиновником, немає можливості для...

  shapo написав:Это что, такой юмор?

Який зрозуміє тільки місцевий. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 06:52

  lapay написав:Який зрозуміє тільки місцевий. :)

Это какой, который Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:16

  lapay написав:
  shapo написав:Если Бойко украл 400млн (чего?) ,то почему он до сих пор не сидит при таком бравом прокуроре как Юрик Луценко и всяких антикоррупционных прокурорчиках?

Тому що переписав вишки на кота.


Ну уж кто, кто, ну вы и президента котом ... :) Ну как так можно, а он на вас так надеялся.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:39

Вроде бы, как и ДА, НО:
1. В таком случае должны работать Суды и Должно существовать "Право"
2. Вот с этого момента начинается "самое интересное"
3. Даже термин примениетьльный только в украинских реалиях "Невыполнение Судебных Решений" - ЕСПЧ!

Это равносильно, что играть с Вором в напёрстки.
- Выиграл - тебе утешительный Приз, но не деньги! :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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