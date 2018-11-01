Тому що переписав вишки на кота.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:05
Re: Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
Тому що переписав вишки на кота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:07
Это что, такой юмор?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:16
Re: Немає контакту з чиновником, немає можливості для...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 20 гру, 2018 06:52
Это какой, который Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:16
Ну уж кто, кто, ну вы и президента котом ... Ну как так можно, а он на вас так надеялся.
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:39
Вроде бы, как и ДА, НО:
1. В таком случае должны работать Суды и Должно существовать "Право"
2. Вот с этого момента начинается "самое интересное" Сначало ты обязан заплатить % от суммы иска, в виде судебного сбора - и так в каждой инстанции.(узаконенная доля Рекета). На этапе выхода до ЕСПЧ - сумма официальных платежей по судебным сборам и сопутствующим судебным издержкам значительно превышает сумму СПОРА. Наличие Судебного Решения не означает, что Вам возместят утраченное!
3. Возник Даже термин применительный только в украинских реалиях "Невыполнение Судебных Решений" - ЕСПЧ!
Это равносильно, что играть с Вором в напёрстки.
- Выиграл - тебе утешительный Приз, но не деньги!
Бо гроші вже вкрали!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:45
В условиях управления Государством тотальной коррупцией - это означает:
- Семья бессмертна!
И неприкасаема.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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