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НКРЕКП затвердила порядок
формування плати за приєднання...

НКРЕКП затвердила порядок формування плати за приєднання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:50

НКРЕКП затвердила порядок формування плати за приєднання...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок затвердила методику (порядок) формування плати за приєднання до систем передачі та розподілу електроенергії.

Дивися повний текст НКРЕКП затвердила порядок формування плати за приєднання до електромереж.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:50

Больные на голову. 3,48 тыс. грн/кВт (без НДС) это почти 4 тыс с НДС а + стоимость работ и материалов. Мне например в загородный дом надо 10кВт, то есть это 40 тыс только за "бумажку" + оплатить сам проект + еще около 500+ метров ЛЭП тащить за свои деньги + еще или потом ЛЭП "подарить" местной РЭС или самому обслуживать, а так как у меня нет допуска электрика то + растраты на контору которая будет за ЛЭП смотреть + вопрос земли под опоры ЛЭП + стоимость самой электроэнергии. В общем у меня своя автономная СЭС стоит)). В США например такого бреда как стоимость подключения, нету.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:53

Разъясните кто в курсе это ставка за не стандарт(все включено) например заказал 10квт за 40штук и в течении месяца у тебя свет? или это очередная мулька, сейчас самый гемор в не стандарте это головняк все бумажки проекты и еще хз что надо делать самому и всем денег отваливать
acidw1
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