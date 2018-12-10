НКРЕКП затвердила порядок формування плати за приєднання...

Додано: Сер 19 гру, 2018 01:48

acidw1 написав: за не стандарт(все включено) например заказал 10квт за 40штук и в течении месяца у тебя све за не стандарт(все включено) например заказал 10квт за 40штук и в течении месяца у тебя све

это при стандартном подсоединении за 10кВт вам РАЗРЕШИЛИ подключиться к сети содрав за БУМАЖКУ 40 тысяч.. ну приблизительно 40.Судя из этого -> “На перехідний період, до 31 грудня 2020 року,потужності для всіх операторів систем розподілу визначена на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без ПДВ), як усереднений показник вартості створення 1 кВт потужності”...То есть ее еще могут и "проиндексировать" в зависимости от загрузки трансформаторов в большую сторону. ДЛя нестандартного приэднання как я понимаю имеет отношение вот это -> плата, а ставку плати для установок, призначених для виробництва електроенергії, знижено на 10%..... то есть для нестандартного будет как раз меньше, а для генерирующих установок еще на 10% меньше. ..PS Повторяю в эту сумму не входит ни стоимость работ ни стоимость материалов, а так же стоимость всяких разрешений в случае прокладки кабелей или ЛЭП. 3,48 тис. грн/кВт (без ПДВ) вы оплатите только за то, что вам разрешать прикрутить к сети провод и брать от туда 1кВт.