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НКРЕКП затвердила порядок формування плати за приєднання...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:50
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок затвердила методику (порядок) формування плати за приєднання до систем передачі та розподілу електроенергії.
Дивися повний текст НКРЕКП затвердила порядок формування плати за приєднання до електромереж
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R2
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:50
Больные на голову. 3,48 тыс. грн/кВт (без НДС) это почти 4 тыс с НДС а + стоимость работ и материалов. Мне например в загородный дом надо 10кВт, то есть это 40 тыс только за "бумажку" + оплатить сам проект + еще около 500+ метров ЛЭП тащить за свои деньги + еще или потом ЛЭП "подарить" местной РЭС или самому обслуживать, а так как у меня нет допуска электрика то + растраты на контору которая будет за ЛЭП смотреть + вопрос земли под опоры ЛЭП + стоимость самой электроэнергии. В общем у меня своя автономная СЭС стоит)). В США например такого бреда как стоимость подключения, нету.
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Джон
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Додано: Сер 19 гру, 2018 00:53
Разъясните кто в курсе это ставка за не стандарт(все включено) например заказал 10квт за 40штук и в течении месяца у тебя свет? или это очередная мулька, сейчас самый гемор в не стандарте это головняк все бумажки проекты и еще хз что надо делать самому и всем денег отваливать
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acidw1
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Додано: Сер 19 гру, 2018 01:48
acidw1 написав:
за не стандарт(все включено) например заказал 10квт за 40штук и в течении месяца у тебя све
это при стандартном подсоединении за 10кВт вам РАЗРЕШИЛИ подключиться к сети содрав за БУМАЖКУ 40 тысяч.. ну приблизительно 40.
Судя из этого -> “На перехідний період, до 31 грудня 2020 року, вартість базової ставки приєднання 1 кВт
потужності для всіх операторів систем розподілу визначена на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без ПДВ), як усереднений показник вартості створення 1 кВт потужності на ступеня напруги 0,4 кВ, з індексацією на рівень напруги в точці приєднання та рівень завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі
”...
То есть ее еще могут и "проиндексировать" в зависимости от загрузки трансформаторов в большую сторону. ДЛя нестандартного приэднання как я понимаю имеет отношение вот это -> плата за нестандартне приєднання на вищих рівнях напруги буде коштувати менше
, а ставку плати для установок, призначених для виробництва електроенергії, знижено на 10%..... то есть для нестандартного будет как раз меньше, а для генерирующих установок еще на 10% меньше. ..
PS Повторяю в эту сумму не входит ни стоимость работ ни стоимость материалов, а так же стоимость всяких разрешений в случае прокладки кабелей или ЛЭП. 3,48 тис. грн/кВт (без ПДВ) вы оплатите только за то, что вам разрешать прикрутить к сети провод и брать от туда 1кВт.
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Джон
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:11
Не мешайте все в кучу. Нестандартное присоединение это когда вам нужна мощность более 50кВт или расстояние до ближайшей сети 0,4кВ более 300 метров. А до это стандартное присоединение и стоит около 1300грн за киловатт куда включены полностью все строительные и пусконаладочные работы которые проводит само обленерго. Тоесть за 10 киловатт присоединенной мощности нужно платить порядка 15тыс грн и все. А то что приняли нестандарт это хорошо, его не принимали 5 лет и фактически промышленность не могла развиваться, а для 99% населения это ничего не значит.
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shevaged1990
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Додано: Чет 20 гру, 2018 02:47
На переходный период, до 31 декабря 2020 года, стоимость базовой ставки присоединения 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн/кВт (без НДС), как усредненный показатель стоимости создания 1 кВт мощности на степени напряжения 0,4 кВ, с индексацией на уровень напряжения в точке присоединения и уровень загрузки трансформаторных подстанций основной сети...
shevaged1990 написав:
Не мешайте все в кучу. Нестандартное присоединение это когда вам нужна мощность более 50кВт или расстояние до ближайшей сети 0,4кВ более 300 метров. А до это стандартное присоединение и стоит около 1300грн за киловатт куда включены полностью все строительные и пусконаладочные работы которые проводит само обленерго. Тоесть за 10 киловатт присоединенной мощности нужно платить порядка 15тыс грн и все. А то что приняли нестандарт это хорошо, его не принимали 5 лет и фактически промышленность не могла развиваться, а для 99% населения это ничего не значит.
Ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение будут утверждены комиссией до конца декабря 2018 года. После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.
Мы наверное по разному читаем
Где там про 1300
грн за киловатт и куда включены полностью все
строительные и пусконаладочные работы - там такого нет.
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EKO
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