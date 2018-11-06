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Кредити готівкою під 0,01%
річних виявились найдорожчими...

Кредити готівкою під 0,01% річних виявились найдорожчими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 07:32

Кредити готівкою під 0,01% річних виявились найдорожчими...

Пропонуємо до обговорення:
Розрахувавши переплату за кредитами готівкою 12 банків, аналітики сайту дійшли несподіваного висновку – найдорожчими для клієнтів виявились пропозиції під 0,01% річних.

Дивися повний текст Кредити готівкою під 0,01% річних виявились найдорожчими в Україні – аналітики Finsee.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 07:32

Действительно. У нас же не бывает так что тебе выгодно, бывает только выгодно банку. Что это за бред такой - ежемесячная комиссия. Пусть уберут и поставят не 0,01 а например 0,025 и все.
alexeech1991
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