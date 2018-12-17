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"Укрзалізниці" піднімуть...

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:16

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

Пропонуємо до обговорення:
Рядовим працівника компанії зарплату в середньому підвищать на 2 тис. грн або на 17% з 10 500 грн до 12 443 грн.

Дивися повний текст Адміністративним працівникам \"Укрзалізниці\" піднімуть зарплату втричі, а простим - на 17%.
R2
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