RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Адміністративним працівникам
"Укрзалізниці" піднімуть...

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:16

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

Пропонуємо до обговорення:
Рядовим працівника компанії зарплату в середньому підвищать на 2 тис. грн або на 17% з 10 500 грн до 12 443 грн.

Дивися повний текст Адміністративним працівникам \"Укрзалізниці\" піднімуть зарплату втричі, а простим - на 17%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:16

Монополия зло.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 112
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:52

Виходить що всі розмови-попередження прем'єра і гаранта про не допустимість великих зарплат держслужбовцям це чергове бла-бла-бла?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:11

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

  sena_2008atp написав:про не допустимість великих зарплат держслужбовцям

Хіба співробітники УЗ це держслужбовці?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23003
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5180 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:23

Та що саме для цього її зробили приватною тиждень тому?Тоді прем'єр клявся,що це формальність і УЗ Залишається під контролем держави
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:30

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

sena_2008atp написав:Та що саме для цього її зробили приватною тиждень тому?Тоді прем'єр клявся,що це формальність і УЗ Залишається під контролем держави
Державна форма власності не робить співробітників держслужбовцями
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23003
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5180 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:44

Жесть ..... за что платим 1.8 млн грн в месяц члену наглядової ради. Котрий працює один день на тиждень....
anton_gms
 
Повідомлень: 618
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:51

Могу констатировать про полный розвал обслуживание и ремонта подвижного состава. Ремонтировать некому, зарплата 4-5 тыс.грн.Молодежи нет из-за преславутой выслуги годов зарплата низкая.
Машинисты и админ персонал не будет ремонтировать и обслуживать технику.
Это приводит к уменьшению количества пассажирских поездов и электропоездов. А также к уменьшению перевозок грузов. Это стало явно видно пару лет назад. А теперь только усугубляется.
tollyn
2
 
Повідомлень: 592
З нами з: 04.12.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:04

  sena_2008atp написав:Виходить що всі розмови-попередження прем'єра і гаранта про не допустимість великих зарплат держслужбовцям це чергове бла-бла-бла?

Взагалі-то не держ.службовців, а працівників державних компаній.
  anton_gms написав:Жесть ..... за что платим 1.8 млн грн в месяц члену наглядової ради. Котрий працює один день на тиждень....

Не члену наглядової ради, а члену ради правління. У наглядової ради 0,5млн грн/міс. Хоча, дійсно, суті не міняє.
Гройсман нітрохи не БАЛАБОЛ.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За два роки частка "відновлюваної" електрики повинна...
R2 » Сер 19 гру, 2018 12:49
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 12:49
shevaged1990
У розмитненні деяких "євроблях" немає економічного сенсу...
R2 » Вів 18 гру, 2018 17:27
3 223
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 19:13
taras_orel
"Порше Україна" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після...
R2 » Вів 18 гру, 2018 17:26
3 151
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 18:52
dusenko4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65424)
19.12.2018 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.