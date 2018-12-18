Рядовим працівника компанії зарплату в середньому підвищать на 2 тис. грн або на 17% з 10 500 грн до 12 443 грн.
Дивися повний текст Адміністративним працівникам \"Укрзалізниці\" піднімуть зарплату втричі, а простим - на 17%.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:16
Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Адміністративним працівникам \"Укрзалізниці\" піднімуть зарплату втричі, а простим - на 17%.
Додано: Сер 19 гру, 2018 11:52
Виходить що всі розмови-попередження прем'єра і гаранта про не допустимість великих зарплат держслужбовцям це чергове бла-бла-бла?
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:11
Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:23
Та що саме для цього її зробили приватною тиждень тому?Тоді прем'єр клявся,що це формальність і УЗ Залишається під контролем держави
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:30
Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
Державна форма власності не робить співробітників держслужбовцями
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:44
Жесть ..... за что платим 1.8 млн грн в месяц члену наглядової ради. Котрий працює один день на тиждень....
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:51
Могу констатировать про полный розвал обслуживание и ремонта подвижного состава. Ремонтировать некому, зарплата 4-5 тыс.грн.Молодежи нет из-за преславутой выслуги годов зарплата низкая.
Машинисты и админ персонал не будет ремонтировать и обслуживать технику.
Это приводит к уменьшению количества пассажирских поездов и электропоездов. А также к уменьшению перевозок грузов. Это стало явно видно пару лет назад. А теперь только усугубляется.
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:04
Взагалі-то не держ.службовців, а працівників державних компаній.
Не члену наглядової ради, а члену ради правління. У наглядової ради 0,5млн грн/міс. Хоча, дійсно, суті не міняє.
Гройсман нітрохи не БАЛАБОЛ.
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