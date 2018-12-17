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Адміністративним працівникам
"Укрзалізниці" піднімуть...

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:53

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

  sequence написав:а я себе подумал, что очень удобно затем среднюю з/п считать и хвастаться

При расчете средней отбрасываются 1% наибольших и 1% наименьших зарплат по методике госстата, так что вброс мимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:07

Faceless
А ще дуже цікаво виходить. Адміністративний штат зменшується в 2 рази, а бюджет - збільшується в 3 рази.
Невже такі відступні будуть платити? Бо контролерам збільшують ЗП тільки в 2 рази.
jeugen
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