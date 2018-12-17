При расчете средней отбрасываются 1% наибольших и 1% наименьших зарплат по методике госстата, так что вброс мимо
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:53
Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:07
Faceless
А ще дуже цікаво виходить. Адміністративний штат зменшується в 2 рази, а бюджет - збільшується в 3 рази.
Невже такі відступні будуть платити? Бо контролерам збільшують ЗП тільки в 2 рази.
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