При расчете средней отбрасываются 1% наибольших и 1% наименьших зарплат по методике госстата, так что вброс мимо
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:53
Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:07
Faceless
А ще дуже цікаво виходить. Адміністративний штат зменшується в 2 рази, а бюджет - збільшується в 3 рази.
Невже такі відступні будуть платити? Бо контролерам збільшують ЗП тільки в 2 рази.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:58
я не идиот, вроде как, и ни вас, ни прочих читателей ресурса таковыми не считаю. И методики подсчета прекрасно знаю, благо что на кафедре матстатистики учился. Говновбросами не страдаю, ибо нет времени придумывать. Но более чем уверен - подобный разрыв в з/п это позор для госконторы, которая только вышла из рейтинга SD (выборочный дефолт) на преддефолтный.
впрочем, вам, патриотам, виднее
надеюсь недолго
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:03
Уже и так внизу досокращались. На станции Каховка ночью проходит единственный поезд Одесса-Запорожье. А касса закрывается в 16.00. Вопрос: а как же можно сесть на этот поезд? Идиотизм! Другого названия этим "реформам" нет
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:06
Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
Наперед купить билет религия не позволяет? Или надо специально ночью держать кассира для одного поезда?
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:07
И одного блуканувшего в Каховке пассажира.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:09
Да, ещё один момент. На вагонное депо Каховка набирают слесарей по ремонту подвижного состава. Зарплата 3723 грн. Кто же будет вагоны ремонтировать за такие деньги? Члены набсовета или правления? Или рабочих вообще за бы*** считают, которому и зарплату платить не надо? Дождетесь...
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:10
А кто компенсирует убытки от пассажирских перевозок в размере111,4 млрд гривень.грузовые перевозки(тогда отнимается прибыль(возможно и зарплата) предприятий,пользующихся услугами уз)а если бюджет,то с какой стати я должен платить и за маршрутку по себестоимости(10гр)и покрывать 111,4млрд гривень убытка уз?и при таких убытках ещё и повышают зарплату администрации уз.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:15
Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
Таке враження що на залізниці працюють тыльки машиністи,і адмін ресурс.З такими темпами на весні шпали та рейки будуть ті самі машиністи і адміністрація.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:19
Насчёт одного пассажира. Кто ради кого создан? Кто кого обслуживает. Жирующим в столице не понять жителей провинции. И их проблемы тем более. А зачем тогда все разговоры о повышении качества обслуживания? Покупка билетов через интернет? Если без распечатки в кассе, которая закрыта, в поезд не сажают? Может хватит бла-бла. Тошно от ваших реформ. Для столицы и ее бомонда.
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