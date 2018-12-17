RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Адміністративним працівникам
"Укрзалізниці" піднімуть...

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:53

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

  sequence написав:а я себе подумал, что очень удобно затем среднюю з/п считать и хвастаться

При расчете средней отбрасываются 1% наибольших и 1% наименьших зарплат по методике госстата, так что вброс мимо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23010
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5184 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:07

Faceless
А ще дуже цікаво виходить. Адміністративний штат зменшується в 2 рази, а бюджет - збільшується в 3 рази.
Невже такі відступні будуть платити? Бо контролерам збільшують ЗП тільки в 2 рази.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:58

  Faceless написав:
  sequence написав:а я себе подумал, что очень удобно затем среднюю з/п считать и хвастаться

При расчете средней отбрасываются 1% наибольших и 1% наименьших зарплат по методике госстата, так что вброс мимо

я не идиот, вроде как, и ни вас, ни прочих читателей ресурса таковыми не считаю. И методики подсчета прекрасно знаю, благо что на кафедре матстатистики учился. Говновбросами не страдаю, ибо нет времени придумывать. Но более чем уверен - подобный разрыв в з/п это позор для госконторы, которая только вышла из рейтинга SD (выборочный дефолт) на преддефолтный.
впрочем, вам, патриотам, виднее
надеюсь недолго
sequence
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 29.12.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:03

Уже и так внизу досокращались. На станции Каховка ночью проходит единственный поезд Одесса-Запорожье. А касса закрывается в 16.00. Вопрос: а как же можно сесть на этот поезд? Идиотизм! Другого названия этим "реформам" нет
v_vasilev2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:06

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

v_vasilev2012 написав:Уже и так внизу досокращались. На станции Каховка ночью проходит единственный поезд Одесса-Запорожье. А касса закрывается в 16.00. Вопрос: а как же можно сесть на этот поезд? Идиотизм! Другого названия этим "реформам" нет
Наперед купить билет религия не позволяет? Или надо специально ночью держать кассира для одного поезда?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23010
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5184 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:07

  Faceless написав:
v_vasilev2012 написав:Уже и так внизу досокращались. На станции Каховка ночью проходит единственный поезд Одесса-Запорожье. А касса закрывается в 16.00. Вопрос: а как же можно сесть на этот поезд? Идиотизм! Другого названия этим "реформам" нет
Наперед купить билет религия не позволяет? Или надо специально ночью держать кассира для одного поезда?


И одного блуканувшего в Каховке пассажира. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6383
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:09

Да, ещё один момент. На вагонное депо Каховка набирают слесарей по ремонту подвижного состава. Зарплата 3723 грн. Кто же будет вагоны ремонтировать за такие деньги? Члены набсовета или правления? Или рабочих вообще за бы*** считают, которому и зарплату платить не надо? Дождетесь...
v_vasilev2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:10

А кто компенсирует убытки от пассажирских перевозок в размере111,4 млрд гривень.грузовые перевозки(тогда отнимается прибыль(возможно и зарплата) предприятий,пользующихся услугами уз)а если бюджет,то с какой стати я должен платить и за маршрутку по себестоимости(10гр)и покрывать 111,4млрд гривень убытка уз?и при таких убытках ещё и повышают зарплату администрации уз.
kupian_vl00
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:15

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

Таке враження що на залізниці працюють тыльки машиністи,і адмін ресурс.З такими темпами на весні шпали та рейки будуть ті самі машиністи і адміністрація.
maksymzelelez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:19

Насчёт одного пассажира. Кто ради кого создан? Кто кого обслуживает. Жирующим в столице не понять жителей провинции. И их проблемы тем более. А зачем тогда все разговоры о повышении качества обслуживания? Покупка билетов через интернет? Если без распечатки в кассе, которая закрыта, в поезд не сажают? Может хватит бла-бла. Тошно от ваших реформ. Для столицы и ее бомонда.
v_vasilev2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 14 гру, 2018 12:57
31 2494
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 16:43
Bayern
Субсидіантів внесуть до "чорних" і "білих" списків: чого... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 17 гру, 2018 12:15
48 2772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 15:16
ruvex
За два роки частка "відновлюваної" електрики повинна...
R2 » Сер 19 гру, 2018 12:49
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 12:49
shevaged1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5561)
19.12.2018 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.