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Адміністративним працівникам
"Укрзалізниці" піднімуть...

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:39

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

тринадцать тысяч людей за забор....
ничего так...
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:52

  v_vasilev2012 написав:Насчёт одного пассажира. Кто ради кого создан? Кто кого обслуживает. Жирующим в столице не понять жителей провинции. И их проблемы тем более. А зачем тогда все разговоры о повышении качества обслуживания? Покупка билетов через интернет? Если без распечатки в кассе, которая закрыта, в поезд не сажают? Может хватит бла-бла. Тошно от ваших реформ. Для столицы и ее бомонда.

Еще раз. Купить билет модно В ЛЮБОЙ КАССЕ ЛЮБОГО ГОРОДА заранее. Или купить в интернете и распечатать (если это нужно) заранее. Кто должен ради одного поезда и нескольких пассажиров, которые неспособны заранее взять билет, держать ночью кассира на станции? Тут не проблема жителей провинции, тут проблема то ли лени, то ли глупости пассажиров
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57

Речь не о социальной несправедливости, а о тупике. Большинство комментаторов задается риторическим вопросом, кто же будет мат часть обслуживать с такими зарплатами? Ответ: деньги будут выкачиваться до полной остановки, в баснях "Гиперлупах". А параллельно выводиться миллионы мамам, папам и др. Так же как и в Нафтогазе. Все дело в том, что руководство здесь жить не собирается.
nik1
 
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