тринадцать тысяч людей за забор....
ничего так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:39
Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
тринадцать тысяч людей за забор....
ничего так...
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:52
Еще раз. Купить билет модно В ЛЮБОЙ КАССЕ ЛЮБОГО ГОРОДА заранее. Или купить в интернете и распечатать (если это нужно) заранее. Кто должен ради одного поезда и нескольких пассажиров, которые неспособны заранее взять билет, держать ночью кассира на станции? Тут не проблема жителей провинции, тут проблема то ли лени, то ли глупости пассажиров
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57
Речь не о социальной несправедливости, а о тупике. Большинство комментаторов задается риторическим вопросом, кто же будет мат часть обслуживать с такими зарплатами? Ответ: деньги будут выкачиваться до полной остановки, в баснях "Гиперлупах". А параллельно выводиться миллионы мамам, папам и др. Так же как и в Нафтогазе. Все дело в том, что руководство здесь жить не собирается.
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14
Не тупи.
1)Купил через нет билет-> Получил имєйл на телефон-> Велкам на поезд.
Зачем здесь каса?
Если ваши бабушки проводници не пускают - то вы не на реформаторов гоните, а на бабушек.
2)Зарплаты зависят от средней по региону + спрос. Если в регионе средняя з/п на похожую должность 4000грн и туда стоит очередь - зачем предлагать больше? Если уж очереди год как нету, и поезда не рассыпались - может эта должность и не нужна?
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:19
вопрос решается установкой всего одного билетного автомата на станции. Усё. Установка 10 автоматов на 10 станциях стоит примерно одну месячную з/п "члена совета". Это все, что нужно знать о политике зализныци
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