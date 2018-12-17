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Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:39
тринадцать тысяч людей за забор....
ничего так...
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nikitash
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:52
v_vasilev2012 написав:
Насчёт одного пассажира. Кто ради кого создан? Кто кого обслуживает. Жирующим в столице не понять жителей провинции. И их проблемы тем более. А зачем тогда все разговоры о повышении качества обслуживания? Покупка билетов через интернет? Если без распечатки в кассе, которая закрыта, в поезд не сажают? Может хватит бла-бла. Тошно от ваших реформ. Для столицы и ее бомонда.
Еще раз. Купить билет модно В ЛЮБОЙ КАССЕ ЛЮБОГО ГОРОДА заранее. Или купить в интернете и распечатать (если это нужно) заранее. Кто должен ради одного поезда и нескольких пассажиров, которые неспособны заранее взять билет, держать ночью кассира на станции? Тут не проблема жителей провинции, тут проблема то ли лени, то ли глупости пассажиров
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Faceless
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57
Речь не о социальной несправедливости, а о тупике. Большинство комментаторов задается риторическим вопросом, кто же будет мат часть обслуживать с такими зарплатами? Ответ: деньги будут выкачиваться до полной остановки, в баснях "Гиперлупах". А параллельно выводиться миллионы мамам, папам и др. Так же как и в Нафтогазе. Все дело в том, что руководство здесь жить не собирается.
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nik1
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14
v_vasilev2012 написав:
Насчёт одного пассажира. Кто ради кого создан? Кто кого обслуживает. Жирующим в столице не понять жителей провинции. И их проблемы тем более. А зачем тогда все разговоры о повышении качества обслуживания? Покупка билетов через интернет? Если без распечатки в кассе, которая закрыта, в поезд не сажают? Может хватит бла-бла. Тошно от ваших реформ. Для столицы и ее бомонда.
Не тупи.
1)Купил через нет билет-> Получил имєйл на телефон-> Велкам на поезд.
Зачем здесь каса?
Если ваши бабушки проводници не пускают - то вы не на реформаторов гоните, а на бабушек.
2)Зарплаты зависят от средней по региону + спрос. Если в регионе средняя з/п на похожую должность 4000грн и туда стоит очередь - зачем предлагать больше? Если уж очереди год как нету, и поезда не рассыпались - может эта должность и не нужна?
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jeugen
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:19
v_vasilev2012 написав:
Насчёт одного пассажира. Кто ради кого создан? Кто кого обслуживает. Жирующим в столице не понять жителей провинции. И их проблемы тем более. А зачем тогда все разговоры о повышении качества обслуживания? Покупка билетов через интернет? Если без распечатки в кассе, которая закрыта, в поезд не сажают? Может хватит бла-бла. Тошно от ваших реформ. Для столицы и ее бомонда.
вопрос решается установкой всего одного билетного автомата на станции. Усё. Установка 10 автоматов на 10 станциях стоит примерно одну месячную з/п "члена совета". Это все, что нужно знать о политике зализныци
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sequence
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17
v_vasilev2012 написав:
Насчёт одного пассажира. Кто ради кого создан? Кто кого обслуживает. Жирующим в столице не понять жителей провинции. И их проблемы тем более. А зачем тогда все разговоры о повышении качества обслуживания? Покупка билетов через интернет? Если без распечатки в кассе, которая закрыта, в поезд не сажают? Может хватит бла-бла. Тошно от ваших реформ. Для столицы и ее бомонда.
Древний поезд с бабушками у вас. У нас по сматрфону сажают без проблем.
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Ratatui
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:34
Зарплата Гройсмана говорят 30 тыс
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Moimir
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Додано: Чет 20 гру, 2018 08:36
На мой взгляд . работу УЗ можно реформировать и сделать прибыльной. численность сотрудников можно сократить после реформ в 3 раза. 270000 тысяч человек только на УЗ - это перебор. я бы за 5 лет переработал всю систему работы железки. А зарплаты поднимают 100% неоправданно и безосновательно . так как отрасль убыточна и ничего не меняется из года в год.
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-Segey-
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