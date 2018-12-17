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Адміністративним працівникам
"Укрзалізниці" піднімуть...

Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:57

igor_guba
Причем здесь правительство?
Пока роботяги будут работать за эти деньги - до тех пор и будут у них такие з/п. Так как в Украине нет профспілки - то работягам нужно самостоятельно пугать работодателей своим уходом. И не только пугать - но и быть готовым уйти. Ведь не все так плохо. Есть много вакансий на рынке с лучшими условиями оплаты труда. Тем более, что опытному сотруднику многие компании согластны платить хорошие деньги.
Приведу пример:
- Мой отец пенсионер работает на гос заводе електриком. У него в обучении 2 человека - армянин и еврей. З/п у отца чуть меньше 5 000грн, но выплачиваеться не так часто как хотелось. Ему предложили работу в других частных конторах с окладами по 8 000грн. Но он не идет - говорит что на заводе все развалиться.
И как я могу предъявить власти притензии - если предлагаются нормальные альтернативы, от которых человек самостоятельно отказивается.
А когда все уже развалиться - тогда остатки выкупит какой-то дядя. Тот так же будет искать качественных сотрудников и сотрудников для массовки.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:00

Re: Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

  igor_guba написав:Да если всему админперсоналу навтогаза, УКЗ,и других спкстить на землю (потому как от их управления ситуация в отраслях уж никак не меняется) то и тариффы можно не поднимать и налоги снизить

Если этот админперсонал спустить - то дети и родственники чиновников остануться без хлеба машины и порошка.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:41

Re: убыточный вопрос

  sequence написав:решается установкой всего одного билетного автомата на станции. Усё.

Содержать здание станции из-за одного билетного автомата?
sal
 
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