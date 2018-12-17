Адміністративним працівникам "Укрзалізниці" піднімуть...

Додано: Чет 20 гру, 2018 15:57

igor_guba

Причем здесь правительство?

Пока роботяги будут работать за эти деньги - до тех пор и будут у них такие з/п. Так как в Украине нет профспілки - то работягам нужно самостоятельно пугать работодателей своим уходом. И не только пугать - но и быть готовым уйти. Ведь не все так плохо. Есть много вакансий на рынке с лучшими условиями оплаты труда. Тем более, что опытному сотруднику многие компании согластны платить хорошие деньги.

Приведу пример:

- Мой отец пенсионер работает на гос заводе електриком. У него в обучении 2 человека - армянин и еврей. З/п у отца чуть меньше 5 000грн, но выплачиваеться не так часто как хотелось. Ему предложили работу в других частных конторах с окладами по 8 000грн. Но он не идет - говорит что на заводе все развалиться.

И как я могу предъявить власти притензии - если предлагаются нормальные альтернативы, от которых человек самостоятельно отказивается.

А когда все уже развалиться - тогда остатки выкупит какой-то дядя. Тот так же будет искать качественных сотрудников и сотрудников для массовки.