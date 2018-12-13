RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін залучив на внутрішньому
ринку майже 20 мільярдів...

Мінфін залучив на внутрішньому ринку майже 20 мільярдів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:54

Мінфін залучив на внутрішньому ринку майже 20 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня до державного бюджету залучено 19,981 млрд гривень.

Дивися повний текст Мінфін залучив на внутрішньому ринку майже 20 мільярдів гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86249
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські заробітчани заробили майже у 1,5 рази більше,...
R2 » Вів 18 гру, 2018 17:07
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 17:23
balu__06
Референдум про Brexit коштував майже 130 мільйонів...
R2 » Пон 17 гру, 2018 10:44
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 10:44
4884707
Укргазбанк залучив $500 млн у китайських інвесторів для...
R2 » Чет 13 гру, 2018 11:28
2 111
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 11:32
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65410)
19.12.2018 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.