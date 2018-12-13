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Мінфін залучив на внутрішньому ринку майже 20 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:54
Пропонуємо до обговорення:
За результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня до державного бюджету залучено 19,981 млрд гривень.
Дивися повний текст Мінфін залучив на внутрішньому ринку майже 20 мільярдів гривень
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