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МВФ значно підвищив прогноз
зростання ВВП України

МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:47

МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд спрогнозував значне зростання реального ВВП України протягом наступних двох років, яке, за аналізом експертів Фонду, може збільшитися з нинішніх 3,447% до 4,433% в 2020 році.

Дивися повний текст МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:47

Как можно серьезно относится к новостям."Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/m/finance/1 ... rainy.html.
Это новость на УН АН пол часа назад.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:13

прогнозы прогнозами, а жить стало "лучше", жить стало веселее.
Rainbow
 
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