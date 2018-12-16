МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд спрогнозував значне зростання реального ВВП України протягом наступних двох років, яке, за аналізом експертів Фонду, може збільшитися з нинішніх 3,447% до 4,433% в 2020 році.
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МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України
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R2
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:47
Как можно серьезно относится к новостям."Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.
Подробности читайте на УНИАН:
https://economics.unian.net/m/finance/1 ... rainy.html
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Это новость на УН АН пол часа назад.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:13
прогнозы прогнозами, а жить стало "лучше", жить стало веселее.
Rainbow
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