МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд спрогнозував значне зростання реального ВВП України протягом наступних двох років, яке, за аналізом експертів Фонду, може збільшитися з нинішніх 3,447% до 4,433% в 2020 році.
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МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України
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R2
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:47
Как можно серьезно относится к новостям."Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.
Подробности читайте на УНИАН:
https://economics.unian.net/m/finance/1 ... rainy.html
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Это новость на УН АН пол часа назад.
sena_2008atp
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:13
прогнозы прогнозами, а жить стало "лучше", жить стало веселее.
Rainbow
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Додано: Сер 19 гру, 2018 15:33
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2018 році з 3,5% до 3,3%.
При цьому незмінним залишився прогноз на наступний рік – кредитор як і раніше очікує зростання української економіки на 2,7%. У 2020 році реальний ВВП України, за прогнозом Фонду, повинен збільшитись на 3%.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/19/643721/
Kart
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Додано: Сер 19 гру, 2018 15:41
Авторы данной статьи перепутали реальный ВВП с номинальным.
Заходим на официальный сайт и читаем первоисточник:
https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... rrangement
Внизу табличка с прогнозами. Рост реального ВВП пересмотрен в сторону снижения. 2018 г - 3.3%, 2019 - 2.7%
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:12
Исправились уже. Поменяли и текст, и заголовок. Прохвесианалы.
Skypups
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