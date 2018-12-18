Україна повинна до 2020 року збільшити відсоток генерації електроенергії з відновлюваних джерел з 6,7% до 11% в загальній структурі виробництва.
Дивися повний текст За два роки частка \"відновлюваної\" електрики повинна зрости до 11% - Савчук.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:49
За два роки частка "відновлюваної" електрики повинна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два роки частка \"відновлюваної\" електрики повинна зрости до 11% - Савчук.
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:49
Это прекрасно но толку для энергосистемы ноль. Только если у нас АЭСы решат отключить. Лучше бы пор пиковые нагрузки позаботились а для этого ГАЭСы нужны. А для региональных сетей это вообще шок и ужас. Куда продавать электроэнергию из частных домовладений если их понаставили в самых забитых сёлах где живут 1-2 семьи и нагрузок никаких.
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