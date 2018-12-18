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За два роки частка "відновлюваної"
електрики повинна...

За два роки частка "відновлюваної" електрики повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:49

За два роки частка "відновлюваної" електрики повинна...

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна до 2020 року збільшити відсоток генерації електроенергії з відновлюваних джерел з 6,7% до 11% в загальній структурі виробництва.

Дивися повний текст За два роки частка \"відновлюваної\" електрики повинна зрости до 11% - Савчук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:49

Это прекрасно но толку для энергосистемы ноль. Только если у нас АЭСы решат отключить. Лучше бы пор пиковые нагрузки позаботились а для этого ГАЭСы нужны. А для региональных сетей это вообще шок и ужас. Куда продавать электроэнергию из частных домовладений если их понаставили в самых забитых сёлах где живут 1-2 семьи и нагрузок никаких.
shevaged1990
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