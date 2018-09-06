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Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Державного агентства з питань електронного уряду Олексій Риженко.
Дивися повний текст Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають мобільну ідентифікацію користувачів
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