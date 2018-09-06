Про це повідомив глава Державного агентства з питань електронного уряду Олексій Риженко.
Дивися повний текст Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають мобільну ідентифікацію користувачів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:13
Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають мобільну ідентифікацію користувачів.
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:14
Стаття 176 кримінального кодексу України! Акт плагіату шляхом відтворення авторського винаходу корисної моделі промислового. В супереч волі власника автора власника авторських і суміжних прав після відтворення і майнових прав інтелектуальної власності!
В супереч чинному законодавству України та конституції України посягання на приватну власність майнову автора власника авторських прав!
|