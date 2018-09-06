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Електронний підпис на sim-карті:
в Україні запускають...

Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:13

Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Державного агентства з питань електронного уряду Олексій Риженко.

Дивися повний текст Електронний підпис на sim-карті: в Україні запускають мобільну ідентифікацію користувачів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:14

Стаття 176 кримінального кодексу України! Акт плагіату шляхом відтворення авторського винаходу корисної моделі промислового. В супереч волі власника автора власника авторських і суміжних прав після відтворення і майнових прав інтелектуальної власності!
В супереч чинному законодавству України та конституції України посягання на приватну власність майнову автора власника авторських прав!

https://plus.google.com/+%D0%92%D1%96%D ... JQfCngcTTh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:47

долбодятлы, номер перехватывается на раз...
edvardd
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