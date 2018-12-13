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В Укрпошті розповіли, коли
переглянуть тариф на доставку...

В Укрпошті розповіли, коли переглянуть тариф на доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:32

В Укрпошті розповіли, коли переглянуть тариф на доставку...

Пропонуємо до обговорення:
Питання фінансування послуги доставки пенсій на II півріччя 2019 року уряд і Президент розглянуть у червні.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:32

Хватит уже на Укрпочте пиариться! Уже поняли пенсионеры, что только при нынешнем президенте будет бесплатная доставка пенсий. Надо только переизбрать и дождаться июня. "Нам бы только ночь простоять да день продержаться".
ygn
 
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