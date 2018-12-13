Питання фінансування послуги доставки пенсій на II півріччя 2019 року уряд і Президент розглянуть у червні.
Дивися повний текст В Укрпошті розповіли, коли переглянуть тариф на доставку пенсій.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:32
В Укрпошті розповіли, коли переглянуть тариф на доставку...
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Дивися повний текст В Укрпошті розповіли, коли переглянуть тариф на доставку пенсій.
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:32
Хватит уже на Укрпочте пиариться! Уже поняли пенсионеры, что только при нынешнем президенте будет бесплатная доставка пенсий. Надо только переизбрать и дождаться июня. "Нам бы только ночь простоять да день продержаться".
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