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Представлено оновлений високоточний снаряд українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17
Пропонуємо до обговорення:
ДП Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням компонентів з Росії високоточного 152-мм снаряда «Квітнік», - передає прес-служба Укроборонпрому.
Дивися повний текст Представлено оновлений високоточний снаряд українського виробництва
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17
Отличная вещь, сепары как раз понастроили блокпостов, которые теперь будет удобненько разваливать
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titanik
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